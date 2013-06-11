Законопроект о защите чувств верующих принят в Госдуме

Фото: ИТАР-ТАСС

11 июня депутаты Госдумы приняли в окончательном третьем чтении законопроект "Об оскорблении чувств верующих". Для его нарушителей предусмотрена уголовная ответственность, максимальное наказание - три года тюрьмы.

Такой срок можно получить за действия, выражающие неуважение к религии, совершенные в храме. За оскорбления на улице предусмотрен год колонии. Также предусмотрены штрафы в размере 500 тысяч рублей, обязательные и исправительные работы.

Документ был внесен на рассмотрение в сентябре 2012 года и принят во втором чтении 21 мая. Напомним, инициатива изменить законодательство появилась после скандального перфоманса панк-группы Pussy Riot.