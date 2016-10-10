Сайты о спайсах предложили блокировать до решения суда

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сайты с информацией о спайсах предложили блокировать до решения суда. Соответствующий законопроект порекомендовал принять в первом чтении комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщает Агентство "Москва".

В пояснительной записке к документу отмечается, что употребление опасных психоактивных веществ несет угрозу для здоровья граждан. По этой причине предлагается блокировать интернет-ресурсы с информацией о способах изготовления и использования таких веществ до решения суда.

Документ содержит поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".