Сайты о спайсах предложили блокировать до решения суда

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Сайты с информацией о спайсах предложили блокировать до решения суда. Соответствующий законопроект порекомендовал принять в первом чтении комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщает Агентство "Москва".
В пояснительной записке к документу отмечается, что употребление опасных психоактивных веществ несет угрозу для здоровья граждан. По этой причине предлагается блокировать интернет-ресурсы с информацией о способах изготовления и использования таких веществ до решения суда.
Документ содержит поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
При этом доступ к информационному ресурсу возобновляется после того, как Роскомнадзор получит от владельца сайта или хостинг-провайдера подтверждение об удалении незаконной информации.