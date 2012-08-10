"Коммерсантъ": пятница, 10 августа 2012 года

Россия все дороже чиновникам

Кремль пускает закон об иностранном имуществе госслужащих по жесткому варианту

Кремль готов к принятию наиболее жесткого варианта закона об иностранных счетах и имуществе госслужащих. Из двух похожих законопроектов, которые внесены в Госдуму, по сведениям "Ъ", будет принят тот, который запрещает госслужащим иметь зарубежное имущество и счета в иностранных банках. Источники "Ъ" в Кремле рассчитывают, что проект, внесенный представителями ОНФ, снимет раздражение общества, госслужащим напомнит о лояльности, а последующая правоприменительная практика начнется сразу с уголовного преследования нарушителей. Впрочем, эксперты полагают, что грозный законопроект содержит лазейки, которые позволят его легко обходить.

Ирина Нагорных, Софья Самохина, "Ъ"

Один в поле не город

Правительство России сворачивает специальную программу поддержки моногородов

Вместо нее с 2013 года заработает федеральная программа "Региональная политика и федеративные отношения", в рамках которой часть средств достанется моногородам. При этом, по признаниям чиновников и экспертов, за три года фундаментальные проблемы моногородов так и не были решены, а в случае падения цен на нефть кризисов, подобных событиям в Пикалево, можно ждать уже осенью.

Елизавета Сурначева, Александр Габуев, Наталья Башлыкова, "Ъ"



Госдума ознакомится с бизнесом депутата Гудкова

Следователи пока не настаивают на лишении депутатской неприкосновенности

Сразу три думских комитета и две комиссии займутся изучением материалов "против депутата Геннадия Гудкова", как только депутаты в сентябре вернутся из отпусков. Материалы на Охотный ряд уже в полном объеме поступили из следственного комитета (СКР), работники которого подозревают, что господин Гудков занимается бизнесом, хотя это несовместимо со статусом депутата. Сам депутат уверен, что в СКР просто не видят разницы между "занятием бизнесом" и "владением бизнесом".

Виктор Хамраев, "Ъ"

Бывшие кремлевские чиновники объявлены персонами нон грата

Латвия опасается за свою территориальную целостность

МИД Латвии объявил персонами нон грата в связи "с угрозой территориальной целостности и экономической безопасности" страны двух бывших кремлевских чиновников – издателя Модеста Колерова, до мая этого года владевшего российским информационным агентством Regnum, и заместителя главного редактора этого агентства Игоря Павловского. Господину Колерову ранее уже был запрещен въезд на территорию Литвы, Эстонии и Грузии. Господин Павловский в такой черный список внесен впервые. Сами они связывают решение латвийских властей с прибытием в республику нового посла США Марка Пекала.

Анна Пушкарская, "Ъ"



Граждане не верят в новые партии

И стали терпимее к "Единой России"

Как выяснил "Левада-центр", россияне скептически относятся к появлению в России большого количества партий, полагая, что в основном они создаются для "удовлетворения амбиций некоторых политиков" и для рассеивания протестных голосов. При этом снизилось количество граждан, считающих "Единую Россию" "партией жуликов и воров". Эксперты отмечают, что "российский избиратель не глупый" и без "подпитки фактами" этот лозунг не может оставаться популярным.

Сергей Горяшко, "Ъ"

Дело о смягчении

Пересмотр приговоров некоторым осужденным по делу ЮКОСа – один из итогов либерализации Уголовного кодекса, проведенной в 2011 году по инициативе Дмитрия Медведева. "Власть" изучила, насколько серьезно реформа повлияла на теорию и практику российского правосудия.

Екатерина Винокурова ("Газета.РУ"), "Ъ"

Следствие наводит порядок в делах ЮКОСа

Бухгалтера нефтяной компании обвинили, как Михаила Ходорковского

Вчера стало известно о том, что следственный комитет России заочно арестовал и повторно объявил в розыск бывшего главного бухгалтера НК ЮКОС Ирину Голубь. Ее дело защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приводила в качестве доказательства их невиновности. Теперь следствие вменило госпоже Голубь те же статьи, что и экс-руководителям нефтяной компании.

Алексей Соковнин, "Ъ"

Иск за С-300 разворачивают против Ирана

Россия готова лишить Тегеран поддержки

Иск Ирана против России за отказ от поставки зенитных комплексов С-300 может привести к серьезным политическим последствиям. Как стало известно "Ъ", руководство РФ приняло решение, что, если Тегеран не отзовет иск, Москва лишит его международной поддержки и займет более жесткую позицию по иранской ядерной проблеме. Более того, как выяснил "Ъ", утверждения иранских властей, что сумма поданного ими иска составляет только $900 млн (а не почти $4 млрд), не совсем соответствуют действительности.

Иван Сафронов, Елена Черненко, Анастасия Горшкова, Александр Габуев, "Ъ"