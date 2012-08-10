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Свежая пресса

10 августа 2012, 12:34

"Коммерсантъ": пятница, 10 августа 2012 года

законопроекты Госдума Геннадий Гудков ЮКОС Единая Россия Иран Латвия моногорода свежая пресса

Россия все дороже чиновникам

Кремль пускает закон об иностранном имуществе госслужащих по жесткому варианту

Кремль готов к принятию наиболее жесткого варианта закона об иностранных счетах и имуществе госслужащих. Из двух похожих законопроектов, которые внесены в Госдуму, по сведениям "Ъ", будет принят тот, который запрещает госслужащим иметь зарубежное имущество и счета в иностранных банках. Источники "Ъ" в Кремле рассчитывают, что проект, внесенный представителями ОНФ, снимет раздражение общества, госслужащим напомнит о лояльности, а последующая правоприменительная практика начнется сразу с уголовного преследования нарушителей. Впрочем, эксперты полагают, что грозный законопроект содержит лазейки, которые позволят его легко обходить.

Ирина Нагорных, Софья Самохина, "Ъ"

Один в поле не город

Правительство России сворачивает специальную программу поддержки моногородов

Вместо нее с 2013 года заработает федеральная программа "Региональная политика и федеративные отношения", в рамках которой часть средств достанется моногородам. При этом, по признаниям чиновников и экспертов, за три года фундаментальные проблемы моногородов так и не были решены, а в случае падения цен на нефть кризисов, подобных событиям в Пикалево, можно ждать уже осенью.

Елизавета Сурначева, Александр Габуев, Наталья Башлыкова, "Ъ"


Госдума ознакомится с бизнесом депутата Гудкова

Следователи пока не настаивают на лишении депутатской неприкосновенности

Сразу три думских комитета и две комиссии займутся изучением материалов "против депутата Геннадия Гудкова", как только депутаты в сентябре вернутся из отпусков. Материалы на Охотный ряд уже в полном объеме поступили из следственного комитета (СКР), работники которого подозревают, что господин Гудков занимается бизнесом, хотя это несовместимо со статусом депутата. Сам депутат уверен, что в СКР просто не видят разницы между "занятием бизнесом" и "владением бизнесом".

Виктор Хамраев, "Ъ"

Бывшие кремлевские чиновники объявлены персонами нон грата

Латвия опасается за свою территориальную целостность

МИД Латвии объявил персонами нон грата в связи "с угрозой территориальной целостности и экономической безопасности" страны двух бывших кремлевских чиновников – издателя Модеста Колерова, до мая этого года владевшего российским информационным агентством Regnum, и заместителя главного редактора этого агентства Игоря Павловского. Господину Колерову ранее уже был запрещен въезд на территорию Литвы, Эстонии и Грузии. Господин Павловский в такой черный список внесен впервые. Сами они связывают решение латвийских властей с прибытием в республику нового посла США Марка Пекала.

Анна Пушкарская, "Ъ"


Граждане не верят в новые партии

И стали терпимее к "Единой России"

Как выяснил "Левада-центр", россияне скептически относятся к появлению в России большого количества партий, полагая, что в основном они создаются для "удовлетворения амбиций некоторых политиков" и для рассеивания протестных голосов. При этом снизилось количество граждан, считающих "Единую Россию" "партией жуликов и воров". Эксперты отмечают, что "российский избиратель не глупый" и без "подпитки фактами" этот лозунг не может оставаться популярным.

Сергей Горяшко, "Ъ"

Дело о смягчении

Пересмотр приговоров некоторым осужденным по делу ЮКОСа – один из итогов либерализации Уголовного кодекса, проведенной в 2011 году по инициативе Дмитрия Медведева. "Власть" изучила, насколько серьезно реформа повлияла на теорию и практику российского правосудия.

Екатерина Винокурова ("Газета.РУ"), "Ъ"

Следствие наводит порядок в делах ЮКОСа

Бухгалтера нефтяной компании обвинили, как Михаила Ходорковского

Вчера стало известно о том, что следственный комитет России заочно арестовал и повторно объявил в розыск бывшего главного бухгалтера НК ЮКОС Ирину Голубь. Ее дело защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приводила в качестве доказательства их невиновности. Теперь следствие вменило госпоже Голубь те же статьи, что и экс-руководителям нефтяной компании.

Алексей Соковнин, "Ъ"

Иск за С-300 разворачивают против Ирана

Россия готова лишить Тегеран поддержки

Иск Ирана против России за отказ от поставки зенитных комплексов С-300 может привести к серьезным политическим последствиям. Как стало известно "Ъ", руководство РФ приняло решение, что, если Тегеран не отзовет иск, Москва лишит его международной поддержки и займет более жесткую позицию по иранской ядерной проблеме. Более того, как выяснил "Ъ", утверждения иранских властей, что сумма поданного ими иска составляет только $900 млн (а не почти $4 млрд), не совсем соответствуют действительности.

Иван Сафронов, Елена Черненко, Анастасия Горшкова, Александр Габуев, "Ъ"

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