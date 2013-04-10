Законопроект о принудительном лечении наркоманов внесен в Госдуму

Фото: ИТАР-ТАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект закона, регламентирующего полномочия суда в части лечения от наркотической зависимости. Согласно документу, суд может обязать наркоманов пройти курс лечения и медико-социальную реабилитацию, либо курс профилактических процедур.

Из текста, опубликованного на сайте правительства, следует, что принятие данного закона послужит дополнительным фактором, побуждающим больных наркоманией пройти медицинские процедуры, направленные на избавление от наркотической зависимости, а также позволит повысить уровень контроля за прохождением лечения и реабилитации наркопотребителями.

Законопроект был одобрен на заседании правительства 28 марта.

Отметим, по статистике наркополицейских, в России живут 2 миллиона наркозависимых людей, из них - полмиллиона привлечены к уголовной ответственности. По мнению главы ФСКН Виктора Иванова, только строгими мерами избавить людей от наркотической зависимости невозможно. Более эффективный вариант, по его словам, предоставить человеку выбор - отправляться в колонию, либо проходить обязательное лечение и реабилитацию.