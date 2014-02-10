Стоимость патента на сдачу квартиры будет зависеть от площади и района

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва может изменить стоимость патентов на сдачу квартир, рассказал М24.ru руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников. Ведомство рассматривает вопрос о том, чтобы дифференцировать тариф в зависимости от площади жилья или от района, где оно расположено. Сегодня стоимость годового патента на сдачу в аренду абсолютно любой квартиры в Москве составляет 60 тысяч рублей.

По словам Решетникова, московские власти совместно с Минфином разрабатывают соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ. "Думаю, что к осени мы выйдем с пакетом инициатив, чтобы сделать патентную систему более гибкой", - отметил чиновник. Согласно нынешнему законодательству, "ранжировать стоимость патента в зависимости от квадратных метров" московские власти, "скорее, могут", а от территориального расположения - пока нет.



Сегодня стоимость годового патента на аренду жилых помещений составляет 60 тысяч рублей, такой налог выгоден владельцам дорогой недвижимости, которые сдают квартиру дороже 90 тысяч рублей в месяц, пояснили в пресс-службе департамента экономической политики. "Для того, чтобы платить фиксированный налог по патенту, требуется регистрация индивидуального предпринимателя с уплатой страховых взносов в социальные фонды, составляющие около 32 тысяч рублей в год", - добавил Максим Решетников.

Напомним, принимая закон о патентном налогообложении, власти Москвы заявляли, что хотят "вывести из тени" москвичей, незаконно сдающих квартиры. Собственникам предлагали регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и покупать годовые патенты на сдачу недвижимости. Патентная система налогообложения выгоднее остальных, потому что избавляет от необходимости предоставлять декларации о доходах, утверждают власти. Если же собственник не хочет приобретать патент, может платить 13% со своих доходов как физическое лицо или 6% с прибыли по упрощенной системе налогообложения как индивидуальный предприниматель.

Как пояснила М24.ru замглавы департамента экономической политики Мария Багреева, сложность с дифферинциацией стоимости патента по территориальному признаку заключается в том, что такого критерия нет в Налоговом кодексе. "Согласно кодексу, мы можем установить налог на территории всего субъекта федерации, а не в каких-то его секторах, в границах ЦАО или других", - отметила Багреева. При этом дифференциация по площади недвижимости прописана в законодательстве. "Мы определим некий диапазон по площади, от меньшей, например, для квартир менее 30 кв. метров, установим соответствующую стоимость патента", - сказала Багреева. По ее словам, департамент готовит также и другие варианты расчета стоимости патента, но подробностей пока нет.

Партнер компании "Налоговая помощь" Сергей Шаповалов считает, что дифференциация по размеру квартиры - логичное решение, так как сейчас патент не учитывает, что квартира разной площади приносит разный доход. "Но для владельцев больших дорогих квартир дифференциация будет невыгодна. Если сейчас они платят и за 100-метровую, и за 200-метровую квартиру 60 тысяч рублей, то будут платить больше. Но зато новая система будет выгодна владельцам однокомнатных квартир, если для них установят такой понижающий коэффициент", - сказал эксперт.

Как пояснила глава фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева, изначально стоимость патента рассчитывалась по принципу 6% от 1 млн рублей прибыли за квартиру. "Конечно, если владелец квартиры зарабатывает меньше 1 млн рублей в год, это невыгодно. По факту 95% арендодателей вообще не платит налогов, и, чтобы вывести их из тени, надо сделать стоимость патента гибкой", - сказала Косарева.

По ее словам, также все-таки следует разделить "ценность" квартир по административным районам. "Например, если квартира в Митино стоит 30 тысяч рублей в месяц, то 6% прибыли от нее - это 1,8 тысяч рублей в месяц, около 20 тысяч в год. Если квартира стоит 50 тысяч рублей в месяц, стоимость годового патента должна составлять около 36 тысяч рублей", - заключила Косарева.

Патентная система налогообложения была введена в Москве 1 января 2013 года. По данным департамента экономической политики и развития, в 2013 году было приобретено 3530 патентов на 105 млн рублей. Всего по итогам 2013 года в бюджет Москвы поступило порядка 700 млн рублей, из них 590,5 млн рублей от 20 тысяч деклараций. При этом за последние 1,5 года московские власти выявили более 200 тысяч фактов незаконной сдачи жилья в аренду.

Марина Курганская