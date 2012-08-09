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Наземный транспорт

09 августа 2012, 12:33

Водителей общественного транспорта обяжут проходить медосмотры

законопроекты правительство РФ общественный транспорт наземный транспорт водители опасные грузы

ИТАР-ТАСС

Правительство РФ на заседании 9 августа планирует рассмотреть законопроект, устанавливающий обязательные периодические медосмотры и медосвидетельствования для водителей, которые перевозят пассажиров или опасные грузы, сообщает правительственная пресс-служба.

Проект закона вносит изменения в ФЗ "О безопасности дорожного движения" и КоАП РФ, согласно которым водителей обязывают проходить медицинские осмотры при поступлении на работу, раз в 2 года в течение всей трудовой деятельности, а также до и после окончания рейса. Нововведения касаются тех, кто непосредственно связан с перевозкой пассажиров или опасных грузов.
Кроме того, предлагается проводить обязательное медицинское освидетельствование водителей не реже одного раза в 5 лет.

Также авторы документа предлагают дополнить закон "О безопасности дорожного движения" статьей "Медицинские противопоказания и медицинские ограничения к управлению транспортными средствами". Правом утверждать перечни заболеваний, являющихся препятствием для управления автомобилем или ограничивающих его, Правительство РФ наделяет себя. Список пока не обнародован, сказано только, что он будет установлен «в зависимости от категорий, назначения и конструктивных характеристик транспортных средств» и характеристиками автомобиля.

Ответственность за прохождение водителями медосмотров и медосвидетельствований возложат на работодателей. Нарушение порядка будет караться штрафами: для должностных лиц - от двух до трех тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

Если Правительство одобрит документ, он будет предложен для рассмотрения депутатам Госдумы РФ.

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