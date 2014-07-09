Совет Федерации одобрил закон об увеличении выплат по ОСАГО

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Совет Федерации одобрил поправки в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Согласно тексту документа, с 1 октября 2014 года лимит выплат за имущественный вред в ДТП увеличится со 120 тысяч рублей до 400 тысяч рублей, а с 1 апреля 2015 года предельный размер выплат за вред жизни и здоровью вырастет со 160 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Контроль за правильностью расчета страховых премий по договорам будет осуществлять Центробанк, который также будет иметь право пересматривать ценовые параметры один раз в год с 1 сентября 2016 года.

Кроме того, увеличивается размер неустойки, которую страховая компания обязана выплатить своего клиенту за нарушение сроков осуществления страховой выплаты. За каждый день просрочки страховщик обязан предоставить 1% страховой выплаты, а за нарушение срока направления мотивированного отказа в выплате - 0,05% страховой выплаты за каждый день.

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Добавим, что введенные поправки уточняют и нормы при оформлении документов по ДТП без участия полицейских. Максимальный размер страховки в подобных случаях увеличится в 2 раза - с 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. В возмещение вреда, который был причинен автомобилю в Москве и Московской области при оформлении документов о ДТП без участия полицейских, составит порядка 400 тысяч рублей.

В законопроекте также отмечается, что с момента аварии в течение 5 рабочих дней страховой компании должны быть предоставлены данные об обстоятельствах ДТП. Документы могут включать фото- или видеосъемку авто и их повреждений на месте аварии, а также зафиксированные данные с применением системы ГЛОНАСС.

Потерпевшему предоставляется право выбрать способ возмещения вреда – в натуральной форме путем выдачи направления на ремонт или в денежной форме. Для этого вводится понятие "направление на ремонт".

Создаются и условия для развития рынка страхования ответственности в рамках международной системы страхования «зеленая карта», а атакже подробно регламентируется деятельность профессионального объединения страховщиков (РСА) и его членов.