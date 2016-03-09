Для мигрантов из безвизовых стран могут ввести справки о психическом здоровье

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мигрантов из безвизовых стран могут обязать получать справки о психическом здоровье для получения патента на работу. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и размещен в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.

На данный момент в законодательстве подобное положение отсутствует. "Между тем, наличие определенных психических расстройств и расстройств поведения у отдельных лиц нередко приводит к совершению ими общественно опасных деяний, в том числе преступлений, совершенных с особой жестокостью" – говорится в пояснительной записке.

Напомним, утром 29 февраля при тушении пожара в квартире одного из столичных домов на улице Народного ополчения спасатели обнаружили тело ребенка 3–4 лет.

Следователи выяснили, что гражданка Узбекистана Гульчехра Бобокулова, работавшая няней в Москве, обезглавила четырехлетнюю девочку, после чего подожгла квартиру своих работодателей.

Через некоторое время она появилась у метро "Октябрьское поле" с головой девочки и угрожала взорвать себя. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Сейчас Бобокулова находится под стражей.