Палата общин британского парламента одобрила Brexit

Палата общин британского парламента одобрила в третьем чтении законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщает "Интерфакс".

"За" проект закона проголосовали 494 члена нижней палаты парламента Великобритании, "против" – 122. Проект закона передан на рассмотрение в палату лордов – верхнюю палату парламента.

Ранее нижняя палата британского парламента отказалась от идеи провести еще один референдум по Brexit. Против такого предложения высказались 340 депутатов.

Правительство рассчитывает официально запустить процесс выхода из ЕС не позднее конца марта. Таким образом, Британия должна выйти из Евросоюза весной 2019 года.

Жители Великобритании на референдуме 24 июня 2016 года проголосовали за выход страны из Евросоюза. Вопрос, выдвинутый на референдум, звучал так: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза или должно покинуть Европейский союз?".

По итогам подсчета голосов 52 процента британцев проголосовали за выход, 48 процентов – против.

За сохранение Британии в составе ЕС выступило большинство действующего кабинета министров, а также деятели культуры, искусства и спорта. За выход был бывший мэр Лондона Борис Джонсон, актер Майкл Кейн, бывший футболист сборной Англии Сол Кэмпбелл и вокалист The Who Роджер Долтри.

Процесс выхода Великобритании из состава ЕС назвали Brexit. В конце 2016 года это слово было включено в Оксфордский словарь.

