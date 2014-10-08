Форма поиска по сайту

08 октября 2014, 19:48

Политика

В Госдуме предложили объявить 3 декабря Днем неизвестного солдата

Фото: M24.ru

Депутаты Госдумы выступили с инициативой создать в России новую памятную дату - День неизвестного солдата. Отмечать ее планируется 3 декабря. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Государственной думы России.

3 декабря 1966 года прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы советских воинов и торжественно захоронен в Александровском саду. Спустя полгода на этот месте появился мемориальный комплекс "Могила Неизвестного солдата", где зажгли Вечный огонь.

Памятники Неизвестному солдату имеются во многих городах России, где проходили боевые действия во время Великой Отечественной войны.

25 сентября в поддержку нового законопроекта выступил Сергей Иванов, который заявил, что новая памятная дата является особенно актуальной для России, поскольку такого количества пропавших без вести солдат, как в СССР, не было ни в одной стране.

