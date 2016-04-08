Срок ожидания ответа на запрос СМИ хотят сократить до 4 дней

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Депутаты Госдумы предлагают сократить срок предоставления информации в СМИ о деятельности госорганов с семи до четырех рабочих дней. Соответствующий законопроект внесен в нижнюю палату парламента, сообщает "Интерфакс".

По мнению авторов инициативы, установленные в настоящее время основания для отказа и отсрочки на получение информации ставят журналистов в ситуации, когда они не могут публиковать "горячие" новости из-за того, что должностные лица намеренного затягивают сроки предоставления информации.

Парламентарии считают, что предлагаемые меры обеспечат оперативность и результативность запроса редакций СМИ. Кроме того, помогут актуализировать публикуемые информационные сообщения.

Авторами законопроекта выступили вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, и депутаты Андрей Свинцов и Владимир Сысоев.