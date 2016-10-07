Водителей начнут лишать прав за систематические нарушения ПДД

Водителей начнут лишать прав за систематические нарушения правил дорожного движения. Соответствующий законопроект в первом чтении одобрили депутаты Госдумы.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслава Лысакова, ко второму чтению необходимо пересмотреть состав административных правонарушений, чтобы устранить замечания к законопроекту.

Как отмечают авторы документа, такая инициатива будет способствовать повышению дисциплины водителей и снижению аварийности на дорогах страны.

Согласно законопроекту, лишение прав на срок от года до полутора лет будет грозить автовладельцам, нарушившим ПДД более трех раз. Водителей без прав обяжут выплатить штраф от 10 до 30 тысяч рублей.