Правительство выступило против моратория на взыскание долгов по валютной ипотеке

Минфин, Минэкономразвития, Минюст, Министерство строительства и Центробанк подготовили отрицательный отзыв на законопроект о моратории на взыскание долгов по валютной ипотеке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с текстом отзыва.

В правительстве решили, что предлагаемые меры противоречат принципам равенства заемщиков, устанавливая для тех, кто взял ипотеку в валюте, привилегии.

Кроме того, такой запрет исключит возможность распространения механизмов господдержки на валютные ипотечные кредиты, например, в случае поддержки заемщиков через программы Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.

В марте Совет Федерации подготовил законопроект о запрете на взыскание долгов по валютной ипотеке. Сенаторы предложили не отбирать у заемщиков квартиры и не начислять штрафы и пени за просроченные платежи. Мораторий предлагается установить до 1 июля 2016 года.

Напомним, после падения курса рубля клиенты российских банков, оформившие ипотеку в иностранных валютах, неоднократно обращались к правительству с просьбой оказать помощь в выплате долга. Большинство из них заключали договор займа, когда доллар стоил чуть более 20 рублей.

В апреле текущего года правительство России выпустило постановление, по которому будет пересмотрена ставка ипотечного кредита тем, у кого из-за кризиса упали доходы. Реструктуризация долга положена заемщикам, чьи доходы упали на треть. Пересчитают ставку и для тех, кто стал платить по кредиту на 30 процентов больше из-за роста курса валют.

После реструктуризации банки простят заемщикам часть основного долга и изменят условия кредита, а также установят процентную ставку не выше 12 процентов годовых. Всего в рамках программы планируется оказать помощь не менее 22,5 тысячи заемщиков.