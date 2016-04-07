Форма поиска по сайту

07 апреля 2016, 18:34

Операторов связи могут обязать три года хранить записи разговоров

Фото: ТАСС/Антон Тушин

Операторы связи будут обязаны хранить в России записи разговоров, текстовые сообщения и изображения в течение трех лет. Это следует из текста пакета антитеррористических законопроектов, которые внесли в Госдуму, сообщает МИА "Россия сегодня".

Отмечается, что при необходимости все данные могут быть предоставлены спецслужбам для обеспечения безопасности.

Кроме того, пакет антитеррористических законопроектов предполагает снижение возрастного порога за террористические преступления до 14 лет.

Он также устанавливает пожизненное лишение свободы за международный терроризм и лишение свободы от 15 до 20 лет за пособничество при захвате заложников и организации незаконного вооруженного формирования.

Напомним, в ноябре прошлого года глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас предложил усилить ответственность за призывы в терроризму.

