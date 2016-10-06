Российское правительство одобрило увеличение дефицита бюджета

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Правительство РФ одобрило повышение дефицита федерального бюджета в этом году. Об этом сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской, передает "Интерфакс".

Дефицит увеличился до трех триллионов рублей (3,66 процента валового внутреннего продукта). Ранее предполагался дефицит бюджета в три процента ВВП или 2,4 триллиона рублей.

Также правительство повысило оценку объема ВВП в 2016 году. Этот показатель увеличился с 78,7 триллиона рублей до 82,8 триллиона. Уровень инфляции, который учитывается при расчете основных параметров, снижен до 5,8 процента – с 6,4. Ожидаемая цена нефти снизилась с 50 долларов за баррель до 40.

Наибольшее увеличение расходов бюджета предусмотрено по разделу "национальная оборона". По этой статье вливания повысятся на 735 миллиарда рублей – до 3,9 триллиона. Также расходы увеличиваются по разделу "социальная политика": на 177 миллиарда рублей – до 4,6 триллиона рублей.

По остальным направлениям планируется сокращение расходов. Больше всего это затронет раздел "национальная экономика", где расходы сократятся на 420 миллиарда рублей. Также снизятся затраты на нацбезопасность, образование, здравоохранение, СМИ, обслуживание госдолга и на межбюджетные трансферты общего характера.