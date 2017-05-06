Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая 2017, 10:47

Политика

Законопроект о курортном сборе внесли на рассмотрение в Госдуму

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортном сборе, сообщает "Газета.ру". Он направлен на развитие курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Предполагается провести эксперимент, по итогам которого на всей территории России либо введут курортный сбор на постоянной основе, либо откажутся от этой идеи.

В проекте закона определяются льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора. Также уплачивать сбор не будут граждане, проживающие на территории эксперимента.

Уточняется, что для реализации законопроекта дополнительных расходов из федерального бюджета не потребуется.

законопроекты Госдума законы Крым Алтай Краснодарский край Ставропольский край курортный сбор

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика