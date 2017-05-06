Законопроект о курортном сборе внесли на рассмотрение в Госдуму

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортном сборе, сообщает "Газета.ру". Он направлен на развитие курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Предполагается провести эксперимент, по итогам которого на всей территории России либо введут курортный сбор на постоянной основе, либо откажутся от этой идеи.

В проекте закона определяются льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора. Также уплачивать сбор не будут граждане, проживающие на территории эксперимента.

Уточняется, что для реализации законопроекта дополнительных расходов из федерального бюджета не потребуется.