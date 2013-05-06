Форма поиска по сайту

Для владельцев наркопритонов ужесточат наказание

Фото: ИТАР-ТАСС

Российское правительство поддержало изменения в Уголовный кодекс, устанавливающие ответственность за систематическое предоставление помещений в качестве наркопритонов.

Как сообщается на официальном портале кабинета министров, законопроект направлен на совершенствование практики при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с организацией и содержанием наркопритонов.

По мнению Правительства, изменения в 232 статью ("Организация или содержание притонов") повысят эффективность борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

