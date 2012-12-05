В кинотеатрах могут установить квоту на прокат отечественных фильмов

В кинотеатрах 20 процентов репертуара могут отдать отечественному кино

Поддержать российских режиссеров предложил вице-спикер Госдумы Сергей Железняк. Он пообещал в ближайшее время внести в палату законопроект о минимальной квоте на показ отечественных фильмов.

В этом случае 20 процентов от репертуара кинотеатров могут отдать под отечественные ленты. По мнению Сергея Железняка, квоты на прокат – это вопрос жизни и смерти для российской киноиндустрии. Лишь при господдержке картины могут дойти до зрителя и выйти на самоокупаемость.

Кроме того, если лента снимается на бюджетные деньги, государство должно тщательно следить за идеологической составляющей и нравственными посылами в ней, считает парламентарий.

Противники этой инициативы уверенны, что законопроект только усугубит проблемы. Сколько бы сеансов непопулярной картины ни поставили кинопрокатчики, зрителей больше не станет. Даже если новые правила примут, авторскому кино это никак не поможет, считают киноэксперы.

По словам кинопродюссера Игоря Толстунова, кинотеатру будет выгодно вместо 2-3 недель, которые обычно показывают коммерческий фильм, ставить картины по квотам на 5-7 недель, неполным экраном и отдельными сеансами. Это напрочь закроет дорогу в кинотеатры фильмам с меньшим коммерческим потенциалом и, тем более, арт-хаусу, подчеркнул он.

Госдума может рассмотреть новые правила для кинопроката еще до Нового года. Кроме введения квот, депутаты предлагают отменить льготы по НДС для билетов на иностранные киноленты. По их мнению, это должно сделать прокат отечественных фильмов более привлекательным для бизнеса.