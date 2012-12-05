Мосгордума ужесточила требования к выплатам пособий на детей

В Москве ужесточат требования к выплате детских пособий

Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении поправки в городской закон "О ежемесячном пособии на ребенка". Документ предусматривает установление новых оснований для отказа от выплат субсидий.

Выплаты будут приостанавливать в случае непредоставления сведений о доходах членов семьи по запросу управления соцзащиты, непредоставления сведений за истекший календарный год, а также в случае установления факта подачи ложных сведений.

На сегодня 300 тысяч семей в Москве получают выплаты без предоставления документов о доходах. Как отметил руководитель департамента соцзащиты Владимир Петросян, никто из них добровольно не сообщает об увеличении семейного бюджета.

Ведомство запросило информацию у 250 тысяч семей, однако около 200 тысяч из них проигнорировали письма. Чуть более 26 тысяч семей подтвердили, что их доходы по-прежнему не превышают прожиточного минимума, который составляет 9719 рублей на человека, и выплаты им были продолжены. Около 27 тысяч семей сообщили, что их доходы выше прожиточного минимума - им пособия больше выплачивать не будут, отметил чиновник.

Таким образом, поправки позволят своевременно выявлять те семьи, кому субсидии не положены. Это в свою очередь будет способствовать оптимизации расходов городского бюджета, а экономия средств позволит в будущем увеличить размеры ежемесячного пособия на ребенка.

По словам депутата Ирины Великановой, 200 тысяч семей, не ответившие на письма ведомства, это 160 миллионов рублей, которые город ежемесячно выплачивает тем, кто в помощи и не нуждается. Изменения закона позволят сделать помощь более адресной, отметила депутат.

Помимо этого, из закона исключается положение о прекращении выплаты пособия в случае снятия ребенка с регистрационного учета в Москве. По мнению Верховного Суда, эта мера противоречила федеральному законодательству. Теперь для выдачи пособия будет достаточно того, что в столице зарегистрирован его получатель.

Изменения вступят в силу с 1 января 2013 года.