Открыть новое ООО в России станет проще

Фото: ИТАР-ТАСС

В Госдуму внесен законопроект об упрощении регистрации общества с ограниченной ответственностью (ООО), следует из документа, опубликованного на сайте правительства России.

Так, из закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" планируется исключить положение о предварительной оплате уставного капитала ООО не менее чем наполовину и необходимости открытия временного (накопительного) счета в банке для оплаты уставного капитала.

"Целью изменения порядка оплаты уставного капитала ООО является сокращение времени, затрачиваемого на старт нового бизнеса. Исключение предварительной оплаты уставного капитала ООО позволит предпринимателям не открывать временный (накопительный) счет, что сократит время, затрачиваемое на регистрацию ООО", - говорится в распоряжении.

Теперь организаторам ООО позволят уплачивать свой взнос в течение двух месяцев со дня регистрации. Чтобы избежать злоупотреблений, срок полной оплаты уставного капитала сокращается с года до двух месяцев.