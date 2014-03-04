Форма поиска по сайту

04 марта 2014, 14:55

Политика

Минздрав не одобрил курительные комнаты на вокзалах и аэропортах

Фото: ИТАР-ТАСС

Минздрав не одобрил законопроекты о размещении курительных комнат на вокзалах и в аэропортах, сообщил на круглом столе пресс-секретарь министра здравоохранения России Олег Салагай.

Как сообщает Агентство "Москва", сейчас Госдума рассматривает три проекта поправок в "антитабачный" закон. Первый из них предполагает размещение курительных комнат на территории вокзалов и аэропортов, второй дает определение курительных комнат, третий предполагает отсутствие курительных комнат в помещениях и размещении курительных зон на открытых террасах и балконах.

По мнению депутата Дмитрия Носова, расходы на размещение одной курительной комнаты в среднем на 7-12 человек составляет почти 400 тысяч рублей. Кроме того, дополнительно необходимо тратить 120 тысяч рублей на замену фильтров. В итоге РЖД придется потратить около 181 миллиона рублей, чтобы установить по одной курительной кабинке в аэропортах и на вокзалах и обеспечить замену фильтров.

Дмитрий Носов также отметил заявил, что необходимо поэтапно поднимать табачный акциз до минимального уровня 50-60 рублей с одной пачки сигарет в течение ближайших трех лет. "Предлагаемые ставки акцизов при падении спроса на табак на 10-15 процентов позволят собрать в 2015 году в российский бюджет 600 миллиардов рублей", - пояснил он.

