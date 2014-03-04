Форма поиска по сайту

04 марта 2014, 06:22

Политика

Жителям бывшего СССР упростят предоставление российского гражданства

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство страны готовит законопроект об упрощении предоставления российского гражданства людям, владеющим русским языком и имеющим родственников, проживающих на территории бывшего СССР, сообщает телеканал "Москва 24".

Этот законопроект предполагает, в частности, создание специальных комиссий, которые будут проверять знания русского языка и историю родственников, и выдавать потом вид на жительство. А затем и предоставлять российское гражданство.

Напомним, что 28 февраля в Госдуму внесли на рассмотрение закон об упрощении выдачи российского гражданства для жителей Украины. В пояснительной записке говорилось, что законопроект направлен на поддержку братского народа. Первого марта российского Генконсульство в Севастополе начало выдавать российские паспорта сотрудникам спецподразделения украинского МВД "Беркут".

законопроекты законы российское гражданство

