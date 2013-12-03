МВД предлагает наказывать пешеходов за отказ пройти тест на наркотики

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Замминистра МВД Александр Горовой предложил ввести наказание для пешеходов за отказ пройти тест на алкоголь или наркотики по аналогии с автомобилистами.

Как пишет "Коммерсантъ", такие меры чиновник объясняет статистикой – за последние пять лет количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, выросло вдвое.

Также на учете в полиции состоят 130 тысяч человек, употребляющих "зелье", 7 тысяч из них – несовершеннолетние.

В самом министерстве считают, что если у сотрудника МВД есть основания полагать, что человек находится в состоянии наркотического опьянения, то должно быть право документально это зарегистрировать.

Однако Горовой не уточнил, какие меры будут приниматься к тем, кто откажется от прохождения теста. По некоторым данным, предполагается взять за основу штрафы из КоАП для водителей – 30 тысяч рублей.

При этом в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков об инициативе МВД ничего не знают, но ранее там отрицательно отзывались о тотальных проверках школьников.

Правозащитники же посчитали нововведение нарушающим права – законы позволяют отказаться от любого медицинского вмешательства, только если человек не управляет источником повышенной опасности (например, автомобилем).

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