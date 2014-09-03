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Законы

03 сентября 2014, 15:58

Гордума поддержала запрет на посещение подростками "мест для взрослых"

законопроекты Мосгордума подростки законы

Фото: M24.ru

Мосгордума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий подросткам без сопровождения родителей посещать точки общественного питания и развлекательные заведения, в которых продается алкоголь, сообщает Агентство "Москва". Также им нельзя будет заходить в секс-шопы и букмекерские конторы.

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Помимо этого, документ запрещает детям до 16 лет находиться без взрослых на стройках, автомагистралях, крышах, в парках и подвалах с 23.00 до 6.00.

Документ внес в столичный парламент прокурор Москвы Сергей Куденеев. По его мнению, законопроект позволит создать дополнительные условия для защиты прав несовершеннолетних, предотвращения совершения ими противоправных деяний. Во втором чтении инициативу рассмотрят через месяц.

Отметим, юристы считают, что новый законопроект во многом пересекается с действующими актами. Сейчас ночные прогулки несовершеннолетних в Москве уже регулирует "комендантский час" - подросткам до 16 лет нельзя появляться поздно вечером в развлекательных учреждениях без сопровождения.

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