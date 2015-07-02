Законопроект о применении полицейскими оружия рассмотрят 8 июля

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

8 июля состоится экспертный совет по законопроекту, согласно которому полицейским в некоторых случаях разрешат стрелять в людных местах. Совет возглавит глава ГУВД Москвы Анатолий Якунин, сообщает сайт "Комсомольской правды", ссылаясь на члена правового совета главного управления МВД России по Москве Евгения Черноусова.

"Поправки запланировано обсуждать, с учетом наших замечаний, 8 июля. Этот экспертный совет возглавляет руководитель ГУВД Москвы Анатолий Якунин. Мое мнение, – поправки своевременные. Раньше сотрудник не имел такого права, а когда он применял оружие, и первое, что ему ставилось в упрек, почему применили в людных местах. Теперь такой случай предусмотрен поправками", – пояснил Черноусов.

Он также отметил, что теперь полиции предстоит повысить уровень практических знаний сотрудников. "Практические занятия с применением различных тренажеров, моделирующих ситуацию, должны быть в разы увеличены", – подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что полицейские смогут применять оружие в общественных местах только в исключительных случаях, которые пропишут в законе. Сами поправки не ущемляют права граждан, а направлены на их защиту, объяснил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Высказались опасения, что сотрудников правоохранительных органов хотят наделить чрезмерными правами. Хинштейн подчеркнул, что устанавливается "исчерпывающий перечень", когда сотрудник полиции будет вправе применить оружие.

"Это можно сделать только с целью предотвращения террористического акта, освобождения заложников и отражения нападения на охраняемые объекты", – сказал Хинштейн. При этом после каждого случая применения оружия в обязательном порядке проводится прокурорская, а также служебная проверка.

Поправки в закон о полиции разрешат правоохранителям в некоторых случаях открывать огонь в людных местах. В частности, если это необходимо для освобождения заложников, предотвращения терактов или защиты от нападения на важные объекты и госучреждения.

Пока в законе прописано, что "сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица". Закон также запрещает стрелять на поражение по женщинам, инвалидам и несовершеннолетним. В новой редакции запрет будет распространяться только на женщин "с видимыми признаками беременности".