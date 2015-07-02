Полицейские смогут стрелять в людных местах только в исключительных случаях

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Полицейские смогут применять оружие в общественных местах только в исключительных случаях, которые пропишут в законе. Сами поправки не ущемляют права граждан, а направлены на их защиту, объяснил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Ранее высказались опасения, что сотрудников правоохранительных органов хотят наделить чрезмерными правами. Хинштейн подчеркнул, что устанавливается "исчерпывающий перечень", когда сотрудник полиции будет вправе применить оружие.

"Это можно сделать только с целью предотвращения террористического акта, освобождения заложников и отражения нападения на охраняемые объекты", – приводит слова Хинштейна "Интерфакс". При этом после каждого случая применения оружия в обязательном порядке проводится прокурорская, а также служебная проверка.

Парламентарий также объяснил проект закона, который предлагает установить "презумпцию доверия к действиям сотрудника полиции как должностному лицу, действующему от имени государства в интересах общества и государства".

"Что касается нормы относительно того, что сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении им своих обязанностей и при соблюдении требований закона, то в ней нет ничего революционного, эти принципы заложены сегодня, в том числе, в Уголовного кодексе, также есть решение Пленума Верховного суда, который говорит ровно об этом", – сказал Александр Хинштейн.

Ранее сообщалось, что поправки в закон о полиции разрешат правоохранителям в некоторых случаях открывать огонь в людных местах. В частности, если это необходимо для освобождения заложников, предотвращения терактов или защиты от нападения на важные объекты и госучреждения.

Пока в законе прописано, что "сотрудник полиции не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица". Закон также запрещает стрелять на поражение по женщинам, инвалидам и несовершеннолетним. В новой редакции запрет будет распространяться только на женщин "с видимыми признаками беременности".

Депутаты также предлагают ввести "презумпцию доверия" сотрудникам полиции. Сейчас закон гласит, что "сотрудник полиции, выполняя обязанности, возложенные на полицию, и реализуя права, предоставленные полиции, выступает в качестве представителя государственной власти и находится под защитой государства".