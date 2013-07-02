Законопроект об экономической амнистии принят в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об экономической амнистии. Ранее его внес на рассмотрение президент Владимир Путин.

Как рассказал в ходе обсуждения проекта полномочный представитель президента Гарри Минх, после вступления документа в силу могут быть прекращены 1299 уголовных дел, находящихся в стадии расследования. Число подозреваемых, которые могут быть освобождены по амнистии, составит 1280 человек, 22 из которых содержатся под стражей. Кроме того, по данным ФСИН, из исправительных учреждений освободятся 180 человек, из следственных изоляторов - 160 человек. Также амнистия распространится на 1350 человек, не приговоренных к лишению свободы.

Согласно законопроекту, амнистия распространится на лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности или впервые осужденных за преступления в сфере предпринимательской деятельности. Под его действие попадает 27 статей Уголовного кодекса. Среди них: нарушение авторских прав, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и кредитования, отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем, уклонение от погашения кредиторской задолженности, ограничение конкуренции и другие.

Под действие амнистии попадут не только заключенные, но и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, условно осужденные, а также лица, наказание которым отсрочено, и условно-досрочно освобожденные. При этом обязательным условием станет возврат имущества или компенсация убытков потерпевшим.

В законопроекте также указано, что амнистия не распространится на тех, кто совершил преступление с применением или угрозой применения насилия. Постановление об объявлении амнистии должно быть исполнено в течение шести месяцев после его принятия и опубликования.