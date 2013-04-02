Форма поиска по сайту

02 апреля 2013, 15:58

Политика

Россияне могут предложить свои законопроекты властям

Начал свою работу сайт "Российской общественной инициативы"

Начал свою работу сайт "Российской общественной инициативы". На этой информационной площадке граждане могут выдвигать свои инициативы и предложения, а также голосовать за принятие или отмену законопроектов. Об этом в эфире "Москва FM" рассказал президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

"Любые инициативы будут допущены к голосованию, если они не противоречат статьям Конституции, не содержат призыва к экстремизму и так далее, - отметил Массух. - И соответствуют закону о референдуме. Например, нельзя ставить вопрос о смещении с должности того или иного государственного служащего".

По его словам, люди должны предлагать решения насущных проблем. Чтобы выдвинуть инициативу, необходимо быть гражданином РФ и зарегистрироваться на портале. Высказывать свое мнение относительно той ли иной инициативы могут только авторизованные пользователи.

"Каждый человек будет иметь свой личный кабинет, в котором он может посмотреть и проконтролировать, за какую инициативу он голосовал", - подчеркнул эксперт.

Процесс голосования будет проходить через единую систему идентификации, которая предотвратит появление ботов. У пользователя есть возможность отследить этапы прохождения инициативы вплоть до принятия решения. Стоит отметить, что на портале будут размещены как федеральные, так и муниципальные проекты.

"Собранные подписи должны быть рассмотрены тем или иным органом власти. Если это федеральный закон, то соответственно Госдумой. В таком случае инициативу должны направить на голосование", – рассказал Массух.

Напомним, разработать сайт "Российской общественной инициативы" поручил президент Владимир Путин. Предложения граждан, которые наберут более 100 000 подписей, должны быть рассмотрены законодательной либо исполнительной властью.

