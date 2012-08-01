Мосгордума намерена запретить продажу электроники без документов

ИТАР-ТАСС

В Москве может сократиться количество квартирных краж. Для этого столичные чиновники разработают закон, регулирующий торговлю бытовой электроникой. Об этом сообщил "Известиям" зампред комиссии по безопасности Мосгордумы Сергей Гончаров.

По его мнению, именно на радиорынках продаются украденные товары: телефоны, магнитофоны, навигаторы, телевизоры и т.д.

"Пока есть спрос, будет и предложение. Пока будут работать рынки, где торгуют всевозможной электроникой, пока есть договоренности между продавцами и теми, кто вскрывает автомобили, проблему краж решить не удастся", - пояснил Гончаров.

Он считает, что нужно запретить торговлю электроники без документов. А пока специалисты должны провести необходимые исследования и получить точную статистику.

Для потребителей подобные меры могут быть не выгодны, поскольку в отсутствие рынков им придется продавать технику в Сети. Значит, краденый товар тоже попросту "уйдет в интернет".

Предприниматели, в свою очередь, опасаются, что после реализации "программы" по сносу ларьков и палаток власти примутся за полную ликвидацию радиорынков. А это может привести к уничтожению малого бизнеса. Снижением уровня преступности, в частности краж, должны заниматься правоохранительные органы, заявляют бизнесмены.