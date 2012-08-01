Чиновникам запретят иметь счета и недвижимость за границей

ИТАР-ТАСС

Депутаты всех четырех фракций внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который запретит государственным служащим открывать счета в зарубежных банках и иметь недвижимость за границей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов документа Валерия Трапезникова.

"Главная мысль законопроекта заключается в том, что госчиновникам всех уровней от муниципальных образований до президента страны или премьера будет запрещено иметь недвижимость и открывать счета в зарубежных банках", - сказал он.

Законопроект будет касаться не только чиновников, но и их супругов. Если госслужащий получит наследство в виде недвижимости за границей, то в течение года должен будет либо отказаться от него, либо продать. Исключения коснуться только тех служащих, которым необходимо пройти за границей курс лечения. В таком случае, согласно медицинскому заключению, чиновник сможет открыть счет на проживание в одной из стран.

За нарушение закона предусмотрено уголовное наказание в виде пяти лет лишения свободы или штрафа в размере 5 миллионов рублей.