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Политика

01 августа 2012, 15:08

Чиновникам запретят иметь счета и недвижимость за границей

законопроекты чиновники власть

ИТАР-ТАСС

Депутаты всех четырех фракций внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который запретит государственным служащим открывать счета в зарубежных банках и иметь недвижимость за границей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов документа Валерия Трапезникова.

"Главная мысль законопроекта заключается в том, что госчиновникам всех уровней от муниципальных образований до президента страны или премьера будет запрещено иметь недвижимость и открывать счета в зарубежных банках", - сказал он.

Законопроект будет касаться не только чиновников, но и их супругов. Если госслужащий получит наследство в виде недвижимости за границей, то в течение года должен будет либо отказаться от него, либо продать. Исключения коснуться только тех служащих, которым необходимо пройти за границей курс лечения. В таком случае, согласно медицинскому заключению, чиновник сможет открыть счет на проживание в одной из стран.

За нарушение закона предусмотрено уголовное наказание в виде пяти лет лишения свободы или штрафа в размере 5 миллионов рублей.

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