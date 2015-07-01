В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи алкоголя в пластиковой таре

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете продажи алкоголя в пластиковой таре со следующего года. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Так, "проектом федерального закона запрещается производство и оборот /в том числе, розничная продажа/ алкогольной продукции в полимерной потребительской таре /потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленной из полиэтилена, полиэтилентерефталата, полистирола и иного полимерного материала", – отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, на рассмотрении находится законопроект, предполагающий постепенное ограничение продажи и производства алкоголя в пластиковой таре. Вице-спикер российского парламента Андрей Исаев считает, что закон примут.

"В первом чтении закон единогласно был принят в июле прошлого года, то есть с момента первого чтения прошел почти год. Однако беспрецедентное давление, которое оказывается на правительство России, на Госдуму, наши бизнес-структуры приводит к тому, что работа над поправками существенно затягивается", – сказал Исаев.

Вице-спикер добавил, что законопроект направлен на снижение алкоголизма в нашей стране и поддержку здорового образа жизни. Сославшись на мнение экспертов, он пояснил, что пластиковая упаковка негативно влияет на здоровье и вызывают опасные заболевания, в том числе токсический гепатит, поражения иммунной и эндокринной систем.

В свою очередь исполнительный директор Союза российских пивоваров Вячеслав Мамонтов считает, что пластиковая тара является безопасной и все попытки ее запретить никак необоснованны.

"Несколько лет предпринимались попытки ограничить производство алкогольной продукции в пластиковой таре. Все это наносит ущерб российской индустрии, так как в нашей стране порядка 47 процентов выпускаемого пива разливается в ПЭТ-упаковку. Другие виды алкогольной продукции в такие упаковки практически не разливается.

Все эти ограничения надуманы, потому что на западе порядка 35 процентов крепкого алкоголя разливается в ПЭТ-упаковки без ограничения объема. Если бы там обнаружили какие-либо проблемы с пластиковой тарой, то розлив бы сразу прекратили", – рассказал он ранее в эфире радиостанции "Москва FM".