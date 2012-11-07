Правительство Франции узаконило однополые браки

Фото: ИТАР-ТАСС

Совет министров Франции утвердил текст законопроекта об однополых браках, в начале следующего года документ поступит в парламент.

Если парламентарии одобрят новый закон, в обеих палатах которого левым принадлежит абсолютное большинство голосов, то гомосексуальные пары также смогут усыновлять детей, передает РИА Новости.

Узаконивание гомосексуальных браков было в числе предвыборных обещаний президента страны Франсуа Олланда.

Комментируя законопроект, министр по социальным делам Марисоль Турен заявила, что разрешение вступать в брак всем парам приведет к "большей безопасности, защите для тех, кто хочет жить вместе независимо от пола партнера". По ее мнению, "левые могут гордиться этой реформой".

Напомним, сейчас однополые браки узаконены в Нидерландах, Бельгии, Испании, Канаде, ЮАР, Норвегии, Швеции, Португалии, Исландии, Аргентине, Дании, а также в ряде штатов США, Мексики и Бразилии.

Кроме того, юридически более ограниченные "однополые партнерства" (гражданские партнерства или гражданские союзы) узаконены во многих странах Западной и Северной Европы, а также в Израиле, Новой Зеландии и Австралии.

Самой первой в мире однополой парой, узаконившей в свои отношения, стали датчане. Это произошло 1 октября 1989 года в день вступления в силу закона Дании об однополых союзах.