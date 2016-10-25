Из колонии "Черный дельфин" впервые сбежал заключенный

Фото: ТАСС/Валерий Бухушин
Заключенному впервые удалось сбежать из колонии "Черный дельфин" (ИК-6), сообщает пресс-служба УФСИН по Оренбургской области.
Побег был совершен вечером 22 октября 2016 года с объекта по производству шлакоблоков. Осужденный – Александр Александров 1984 года рождения, уроженец села Медведка Тоцкого района Оренбургской области. В 2012 году его судили за разбой и приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Информацию о местонахождении сбежавшего просят сообщать по телефонам: 8 (3532) 98-32-52, 98-33-29 и 98-33-11.
"Черный дельфин"Исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных в городе Соль-Илецк. В настоящее время там содержатся около 700 человек, количество персонала — около 900 человек. Неофициальное название ИК происходит от фонтана со скульптурой, изображающей черного дельфина.
За всю историю тюрьмы до недавних пор не было совершено ни одного удачного побега. Есть версия, что "Черный дельфин" – колония с самым строгим режимом.
В разные годы в ИК находились (или находятся до сих пор) маньяк Владимир Муханкин, экс-глава службы безопасности ЮКОС Алексей Пичугин (осужден за заказные убийства), насильник Олег Рыльков (37 жертв) и знаменитый советский налетчик Сергей Мадуев.
