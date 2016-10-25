Из колонии "Черный дельфин" впервые сбежал заключенный

Фото: ТАСС/Валерий Бухушин

Заключенному впервые удалось сбежать из колонии "Черный дельфин" (ИК-6), сообщает пресс-служба УФСИН по Оренбургской области.

Побег был совершен вечером 22 октября 2016 года с объекта по производству шлакоблоков. Осужденный – Александр Александров 1984 года рождения, уроженец села Медведка Тоцкого района Оренбургской области. В 2012 году его судили за разбой и приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Информацию о местонахождении сбежавшего просят сообщать по телефонам: 8 (3532) 98-32-52, 98-33-29 и 98-33-11.