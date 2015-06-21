Осужденный за убийство четырех человек покончил с собой в "Бутырке"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Мужчина, осужденный за убийство четырех человек, покончил с собой в одной из камер столичного СИЗО №2 "Бутырка", сообащет Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Мужчина был задержан осенью прошлого года. По версии следствия, во время застолья он убил троих знакомых, а затем на лестничной клетке расправился с пожилой женщиной.

Тело заключенного было обнаружено висящем на простыне, привязанной к вешалке. Мужчина содержался в одиночной камере, но, несмотря на это, следственные органы проведут проверку, чтобы выяснить действительно ли это самоубийство