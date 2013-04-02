В тюрьме разрешат пользоваться зубной нитью и мобильными телефонами

В тюрьму разрешат брать беруши и зубную нить

Список вещей, которые арестанты смогут взять с собой в тюрьму, может быть существенно расширен. Заключенным разрешат пользоваться берушами, зубной нитью; при себе можно будет иметь и красивое постельное белье.

На этой неделе в Госдуму будет внесен законопроект с соответствующими поправками. В обиходе арестантов могут появиться даже мобильные телефоны. Но только при условии, что разговоры смогут официально прослушать.

Подобные блага ожидают только тех, кто хорошо себя ведет и ожидает скорого освобождения.

Кроме того, расшириться и список продуктов, которые могут иметь сидельцы СИЗО и колоний. Согласно проекту нового перечня, осужденные смогут иметь сменные комплекты одежды и обуви, а также ночную и дополнительную утепляющую одежду.