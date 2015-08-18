На территории "Долины реки Сетунь" нашли незаконное кафе

Фото: ggi.mos.ru

Сотрудники Госинспекции по недвижимости нашли в природном заказнике "Долина реки Сетунь" незаконное летнее кафе, сообщает пресс-служба ведомства.

На земельном участке на Минской улице расположен многоквартирный дом, на первом этаже которого находится ресторан "N-HOUSE". Там же на территории площадью около тысячи квадратных метров размещено летнее кафе, часть которого расположена в границах заказника. В Госинспекции отмечают, что оснований для размещения конструкций нет.

Организатору кафе было выдано предписание на устранение нарушения, составлен протокол по статье КоАП Москвы "Нарушение требований к размещению сезонных (летних) кафе", по ней предусмотрен штраф от 50 до 150 тысяч рублей.

Ранее в районе Солнцево работники Госинспекции по недвижимости обнаружили незаконное летнее кафе. Незаконное кафе функционировало на улице Богданова, владение 56Б. По этому адресу располагается ресторан "Солнечный Очаг". На прилегающей территории ООО "И.С.Т.О." разместило летнюю веранду без каких-либо согласований со столичными властями.

Стоит отметить, что летние кафе на территории столицы размещаются на основании утвержденной властями схемы.

С начала летнего сезона инспекторы выявили 45 незаконных летних кафе. Нарушителям пришлось выплатить более миллиона рублей штрафов. 35 нарушений уже устранены, остальные находятся на контроле инспекции.

Напомним, власти разработали новые правила размещения летних кафе на территории города. Так, владельцам сезонных (летних) кафе запретили размещать общепиты в 5 метрах от подземных переходов и в 10 метрах от остановок общественного транспорта. Не допускается также размещать кафе на крышах жилых домов.

Кроме того, при обустройстве сезонных кафе не допускается использование шатров, дачной, садовой и интерьерной мебели. Также запрещено использование рекламы, не относящейся к деятельности сезонного летнего кафе.