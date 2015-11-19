Конец династий и шутка судьбы: какие тайны хранит Донское кладбище

Фото: m24.ru/Александр Авилов

История столичных кладбищ насчитывает сотни тайн и легенд. Перезахоронения, при которых исчезали головы покойников, зашифрованные надписи на памятниках, скандинавские метки и пуленепробиваемые колпаки для надгробий...

В первом материале мы рассказали о Новодевичьем кладбище, во втором – о Ваганьковском, в третьем – о Введенском. Теперь речь пойдет о Донском.

Донское кладбище принято делить на Старое и Новое. Старое было основано в 1591 году при Донском монастыре, но потом место кончилось, и в начале XX века появилось Новое.

В середине XVIII века Донской погост был местом захоронения московской знати, это самый крупный сохранившийся в столице дворянский некрополь. В свое время Донской монастырь находился за чертой города, и там можно было хоронить людей – в столице места покойникам не нашлось по указу Екатерины II.

В числе знаменитых людей, похороненных на Донском кладбище – драматург Александр Сумароков, историк Василий Ключевский, писатель Александр Солженицын и известная своей жестокостью по отношению к крепостным помещица Дарья Салтыкова.

Старое Донское кладбище

Раз погост у Донского монастыря был в основном для аристократов, то на их могилы и стоит обратить внимание. Например, там есть несколько захоронений представителей рода Горчаковых (в честь одного из них, министра иностранных дел Российской империи, названа улица в столице), князей Оболенских и Нарышкиных (к числу последних принадлежала мать Петра I). Также на Донском кладбище можно увидеть могилы грузинских царевичей, членов княжеского рода Голицыных и родственников Александра Пушкина.

К слову о дворянах: на Донском кладбище есть надгробия в виде дерева с обрубленными ветками. Их называют "Гора Голгофа", ставились они на могиле последнего представителя рода, символизируя конец династии.

Отдельно стоит сказать о знаменитых культурных деятелях, похороненных на Донском кладбище: это философы Иван Ильин и Петр Чаадаев, писатели Владимир Одоевский и Александр Сумароков, поэт Михаил Херасков и историк Василий Ключевский.

Кроме того, на кладбище можно увидеть могилу "отца русской авиации" Николая Жуковского, архитектора Осипа Бове, который реконструировал Москву после пожара 1812 года (Триумфальная арка, Большой театр, Александровский сад), патриарха Московского Тихона, врача Федора Иноземцева (впервые в истории Российской империи провел операцию с применением эфирного наркоза), декабриста Петра Свистунова и писателя Александра Солженицына.

Один из мифов, связанных с Донским кладбищем – это могила Салтычихи. Есть надгробие, которое считается официальным – там можно прочитать фамилию покойной, но существует другая безымянная и относительно новая могила, которую называют "народной". Точных сведений, где покоится Салтычиха, нет. Стоит отметить, что официальное надгробие и могильная плита ее сына, которая лежит рядом, частично повреждены.

Еще у Донского монастыря похоронен генерал Антон Деникин, преемник Александра Колчака на посту исполняющего обязанности правителя России. Его прах туда перенесли из Детройта в Москву в 2005 году в соответствии с завещанием. Могила Деникина, его жены, одного из руководителей Белого движения в Сибири, генерала Владимира Каппеля и философа Ивана Ильина с женой стоят рядом. Этот комплекс называется "Мемориал белым воинам".

Впрочем, на Старом Донском кладбище нашлось место не только для могил: там есть горельефы со старого здания храма Христа Спасителя, взорванного в 1931 году.

Новое Донское кладбище

В 1927 году в кладбищенской церкви на Новом Донском кладбище был оборудован первый в стране массовый крематорий и колумбарий. Известно оно еще и тем, что там есть братская могила воинов, погибших в 1941 – 1945 годах и умерших от ран в московских госпиталях. К 60-летию Победы на Новом Донском кладбище появился некрополь погибших в ВОВ, окруженный стелами с именами солдат.

Недалеко от стел находится братская могила "невостребованных прахов" – там, в частности, погребены писатель Исаак Бабель, режиссер Всеволод Мейерхольд, маршалы Михаил Тухачевский и Василий Блюхер, Павел Постышев. Последний считается одним из организаторов голодомора на Украине и прославился поиском врагов народа.

По странной иронии судьбы, могила коменданта НКВД СССР Василия Блохина ("главный палач НКВД"), который лично расстрелял больше 10 тысяч человек, также находится на Новом Донском кладбище.

