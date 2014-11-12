Строители обнаружили в центре города человеческие останки

В центре Москвы обнаружены человеческие останки

В центре столицы обнаружили останки человеческого скелета, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Строители совершили находку на улице Большая Полянка во время ремонта фундамента старого дома. В подвальном помещении рабочие наткнулись на части человеческих скелетов, в том числе два черепа, и вызвали полицейских.

Сейчас кости доставлены в морг для проведения экспертизы, которая должна показать, кому они принадлежали.

Отметим, что в сентябре на Петровском бульваре в центре города обнаружили человеческие кости. Останки были разбросаны прямо на проезжей части. А в июле при проведении земляных работ в районе дома №2/1 на Покровке рабочие нашли захоронение.

Кости находились на глубине полметра. Ковш экскаватора повредил скелет, который, вероятно, покоился в гробу. Добавим, что недалеко от места найденного погребения находилась снесенная большевиками церковь Успения XVII века.