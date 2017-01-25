Оформить и получить паспорт можно будет в центрах "Мои документы" ежедневно

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Внутрироссийский и заграничный паспорта можно будет получить в офисах "Мои документы" с 1 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В настоящий момент в центрах госуслуг можно подать только заявление на получение удостоверения личности. А сами паспорта выдают сотрудники МВД, которые ведут прием граждан лишь в определенные часы и дни.

С 1 февраля оформить российский и заграничный паспорта и забрать готовый документ можно будет у сотрудников центров госуслуг. Они работают работают семь дней в неделю с 8:00 до 20:00. Также в отделениях установлены фотокабины, где сразу можно сфотографироваться на паспорт. Сейчас же от граждан принимают только заявления и сведения, необходимые для оформления паспортов, затем информация передаётся сотрудникам МВД, которые и занимаются выдачей документов. Их кабинеты располагаются в зданиях центров "Мои документы", однако они ведут прием лишь в определенные часы и дни.

Специалисты просят учесть, что если документ оформляется не по месту жительства, то срок его изготовления увеличится. Для получения внутреннего паспорта не по месту жительства придется ждать один месяц вместо десяти дней. А изготовление загранпаспорта займет четыре месяца вместо одного.

Загранпаспорт нового образца с биометрическими данными и сроком действия 10 лет продолжат оформлять и выдавать сотрудники МВД. Записаться к ним на прием можно на портале "Мои документы" и на сайте мэра и правительства Москвы. Предварительная запись доступна более чем в 100 районах Москвы.

Подробнее узнать, как оформить и получить внутренний общегражданский паспорт, а также заграничный нового или старого образца, можно на портале "Мои документы" в разделе "Услуги и сервисы" и в каталоге "Документы" открыть инструкции по оформлению заграничного или внутреннего паспорта.

В столице работают 127 центров госуслуг , ежедневно они обслуживают более 70 тысяч человек. По итогам 2016 года, офисы "Мои документы" посетили 22,7 миллиона человек. В центрах "Мои документы" предоставляют более 170 госуслуг: москвичи могут подать документы на оформление трудовой пенсии, пособия по беременности и родам, материнского капитала, также можно зарегистрировать недвижимое имущество, получить загранпаспорт и паспорт РФ, полис ОМС и другие услуги. С 1 февраля в МФЦ можно будет заменить водительское удостоверение в случае его потери или окончания срока действия. Работают столичные центры – с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю. Среднее время ожидания приема – 3 минуты.





