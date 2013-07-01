Как получить загранпаспорт с отпечатками пальцев

1 июля в России стартовал пилотный проект по оформлению загранпаспортов с отпечатками пальцев. Пока проект проводится в трех пилотных регионах – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом наравне с новым паспортом будут выдаваться паспорта старого образца и с биометрическим чипом.
Планируется, что выдача биометрических загранпаспортов с отпечатками пальцев на всей территории России начнется с 2015 года.
Внешне документ с отпечатками пальцев ничем не отличается от обычного биометрического паспорта. Изменения вносятся в чип устройства.
Оформление паспорта с дактилоскопическими данными – дело добровольное. Снимать отпечатки будут с помощью сканера в кабинке у инспектора миграционной службы - то есть гражданину не придется пачкать пальцы специальной краской.
Снятие отпечатков пальцев. Фото: ИТАР-ТАСС
Сама процедура занимает не более 5 минут. Интересно, что власти не собираются создавать базу данных отпечатков – после процедуры дактилоскопии отпечатки запишут на чип паспорта, где они и будут храниться в единственном экземпляре.
К концу 2013 года будет выпущено порядка 1 миллиона таких паспортов. Всего в год планируется выпускать более 7 миллионов биометрических паспортов с отпечатками.
Пока новые паспорта выдают только в одном подразделении УФМС Москвы - на Новослободской улице, а в перспективе услуга распространится на все подразделения и многофункциональные центры.
Как получить загранпаспорт
Чтобы получить загранпаспорт, гражданину необходимо предоставить пакет документов либо в отделение ФМС, либо оформить заявку на портале госуслуг.
Перечень документов: заявление-анкета, паспорт, две фотографии, квитанция по оплате госпошлины, трудовая книжка, свидетельство о рождении (ребенка), ранее выданный загранпаспорт, если не истек срок его действия военный билет (для мужчин).
Все необходимые формы документов для заполнения можно скачать на сайте столичного УФМС в специальном разделе.
Раздел оформления загранпаспорта на сайте УФМС
Размер госпошлины для паспортов нового образца для детей до 14 лет - 1200 рублей, для взрослых - 2500 рублей, для сравнения стоимость паспортов старого образца составляет 300 рублей и 1000 рублей соответственно.
Срок изготовления паспорта по месту прописки - один месяц, по месту пребывания или фактического проживания - четыре месяца. При особых обстоятельствах, требующих срочного выезда за границу, паспорт сделают за три дня.
Как оформить паспорт через портал госуслуг
В первую очередь, гражданину необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, "после чего заполнить и отправить форму заявления. Затем гражданин получит приглашение ФМС либо отказ с объяснением его причины. Если заявление заполнено правильно, останется лишь прийти в ФМС с документами.
Сканирование чипа. Фото: ИТАР-ТАСС
Посетить УФМС придется либо единожды, если гражданин получает паспорт старого образца, либо дважды, если нового – первое посещение для фотографирования и снятия отпечатков пальцев, второе – чтобы забрать готовый паспорт.
Стоит отметить, что, несмотря на появление загранпаспортов нового образца, старые паспорта будут действительны до окончания срока их действия.
Сергей Бойко