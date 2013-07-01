Форма поиска по сайту

01 июля 2013, 18:07

Общество

Как получить загранпаспорт с отпечатками пальцев

С 1 июля москвичи начнут получать новые загранпаспорта

1 июля в России стартовал пилотный проект по оформлению загранпаспортов с отпечатками пальцев. Пока проект проводится в трех пилотных регионах – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом наравне с новым паспортом будут выдаваться паспорта старого образца и с биометрическим чипом.

Планируется, что выдача биометрических загранпаспортов с отпечатками пальцев на всей территории России начнется с 2015 года.

Внешне документ с отпечатками пальцев ничем не отличается от обычного биометрического паспорта. Изменения вносятся в чип устройства.

Оформление паспорта с дактилоскопическими данными – дело добровольное. Снимать отпечатки будут с помощью сканера в кабинке у инспектора миграционной службы - то есть гражданину не придется пачкать пальцы специальной краской.

Снятие отпечатков пальцев. Фото: ИТАР-ТАСС

Сама процедура занимает не более 5 минут. Интересно, что власти не собираются создавать базу данных отпечатков – после процедуры дактилоскопии отпечатки запишут на чип паспорта, где они и будут храниться в единственном экземпляре.

К концу 2013 года будет выпущено порядка 1 миллиона таких паспортов. Всего в год планируется выпускать более 7 миллионов биометрических паспортов с отпечатками.

Пока новые паспорта выдают только в одном подразделении УФМС Москвы - на Новослободской улице, а в перспективе услуга распространится на все подразделения и многофункциональные центры.

Как получить загранпаспорт

Чтобы получить загранпаспорт, гражданину необходимо предоставить пакет документов либо в отделение ФМС, либо оформить заявку на портале госуслуг.

Перечень документов: заявление-анкета, паспорт, две фотографии, квитанция по оплате госпошлины, трудовая книжка, свидетельство о рождении (ребенка), ранее выданный загранпаспорт, если не истек срок его действия военный билет (для мужчин).

Все необходимые формы документов для заполнения можно скачать на сайте столичного УФМС в специальном разделе.

Раздел оформления загранпаспорта на сайте УФМС

Размер госпошлины для паспортов нового образца для детей до 14 лет - 1200 рублей, для взрослых - 2500 рублей, для сравнения стоимость паспортов старого образца составляет 300 рублей и 1000 рублей соответственно.

Срок изготовления паспорта по месту прописки - один месяц, по месту пребывания или фактического проживания - четыре месяца. При особых обстоятельствах, требующих срочного выезда за границу, паспорт сделают за три дня.

Как оформить паспорт через портал госуслуг

В первую очередь, гражданину необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, "после чего заполнить и отправить форму заявления. Затем гражданин получит приглашение ФМС либо отказ с объяснением его причины. Если заявление заполнено правильно, останется лишь прийти в ФМС с документами.

Сканирование чипа. Фото: ИТАР-ТАСС

Посетить УФМС придется либо единожды, если гражданин получает паспорт старого образца, либо дважды, если нового – первое посещение для фотографирования и снятия отпечатков пальцев, второе – чтобы забрать готовый паспорт.

Стоит отметить, что, несмотря на появление загранпаспортов нового образца, старые паспорта будут действительны до окончания срока их действия.

Сергей Бойко

загранпаспорт дактилоскопия обо всем

Главное

