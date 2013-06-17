Прокуратура проверит "Когалымавиа" из-за задержек рейсов

Фото: ИТАР-ТАСС

Прокуратура проводит проверку в связи с многочисленными задержками вылетов авиарейсов авиакомпании "Когалымавиа" из аэропорта Домодедово.

По данным ведомства, 16 июня было задержано 9 авиарейсов по направлениям Анталья, Барселона, Пардубица и др. 17 июня поступило сообщение о задержке еще одного рейса.

В частности, прокуроры хотят проверить, были ли предоставлены питание и напитки ожидающим пассажирам, было ли организовано надлежащее хранение багажа, предоставили ли гостиницу тем, кто ждал рейса более 8 часов, и т.д.

Заметим, это уже не первый инцидент с задержкой рейсов данной авиакомпании. Так, 27 мая пассажиры, летевшие в Шарм-эль-Шейх, были вынуждены ждать приглашения на посадку более 18 часов.

В целом вылет самолета переносился 5 раз.