"Вор в законе" отрекся от клички после встречи с полицейскими

Фото: ИТАР-ТАСС

"Вор в законе" Александр Тимошенко по прозвищу "Тимоха" отрекся от своей клички и от участия в "сходках" после встречи с полицейскими.

Как сообщает пресс-служба главка МВД по Центральному федеральному округу, в конце января 2014 года правоохранители ночью встретили Тимошенко около ресторана, расположенного на Рязанском проспекте.

Согласно установленным правилам, бывшие заключенные ночью должны находиться по месту жительства.

"Вора в законе" доставили в отделение, где он на камеру отрекся от своей клички и указал, что никогда не участвовал в "сходках", а также не делал "воровской подход" – своего рода "выдвижение" на роль авторитетного преступника.

Примечательно, что Тимошенко два раза попадался на "сходках", устраиваемых в Московской области - на Пироговском водохранилище в 2008 году и в одном из ресторанов, расположенном в Одинцовском районе, в январе 2013 года.