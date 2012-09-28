Фото: ИТАР-ТАСС

Московский автоинспектор пострадал при проверке документов. При этом, как отмечает "Интерфакс", "дорожному полицейскому пришлось применить навыки героя фильма-боевика, чтобы избежать серьезных травм".

Инцидент произошел накануне вечером, когда инспекторы ГИБДД остановили автомобиль Лада Приора с номерами Ханты-Мансийского автономного округа. В машине находились два человека, которые, по мнению инспекторов, вели себя странно.

Старший лейтенант полиции попросил предъявить документы, после чего ему их передали через опущенное стекло задней двери. Когда рука офицера оказалась в салоне авто, водитель со своего пульта поднял стекло и начал двигаться задним ходом.

Полицейский ногой разбил стекло, освободив свою руку, после чего задержал 24-летнего водителя. Сотруднику ГИБДД пришлось обратиться к врачам, которые выявили у него ушиб левой руки, правого плеча и резаную рану пальца левой кисти.

Как сообщили в столичном главке МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя Приоры.