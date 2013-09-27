Обвиняемому в пиратстве фотографу могут смягчить наказание

Наказание задержанному на судне Greenpeace фотографу могут смягчить

Союз журналистов требует освободить фотографа Дениса Синякова, который был задержан за то, что находился вместе с экологами во время акции Greenpeace у платформы "Приразломная". При этом в качестве основания ареста следователи назвали "многократные выезды за границу". По их данным, Синяков "может продолжить преступную деятельность, так как он член хорошо организованной преступной группы".



Фотограф был задержан вместе с остальными членами экипажа судна "Арктик Санрайз". Всем им предъявлены обвинения по статье "пиратство". Синяков, ранее сотрудничавший с агентствами Reuters, France-Presse, "Коммерсантъ" и другими, работал с Greenpeace последние два года.

В эфире радиостанции "Москва FM" директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова рассказала, что мера пресечения для фотографа может быть изменена властями на более мягкую.

"Абсурден сам факт того, что арестован фотожурналист, так как он занимался выполнением своей работы. Обвинения в пиратстве тоже абсурдны, поэтому меру пресечения необходимо обжаловать. Тогда ее, возможно, изменят", - заявила Арапова.

Как отметил другой эксперт, фотограф Митя Алешковский, в пятницу, 27 сентября, огромное количество изданий выйдут в своих эфирах, изданиях и на порталах без фотографий. Все изображения будут заменены черными квадратами в знак протеста против задержания Синякова.