24 октября 2014, 12:09

Происшествия

На дебошира с рейса Екатеринбург-Москва составлен протокол о хулиганстве

  • Фото: ТАСС

    • В отношении москвича, устроившего дебош на самолете Екатеринбург-Москва, составлен протокол о хулиганстве, передает [URLEXTERNAL=http://itar-tass.com">ТАСС[/URLEXTERNAL].

    По данным правоохранителей, пассажир вел себя агрессивно и оскорблял сотрудников авиакомпании. После составления протокола его отпустили, аннулировав билет.

    Напомним, 23 октября самолет "Аэрофлота" должен был вылететь из Екатеринбурга в столицу, но один из пассажиров устроил дебош. Лайнер вернули на стоянку, а сам борт дополнительно проверили. Хулигану грозит штраф в размере от 500 до тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.

    Отметим, что в сентябре самолет Москва-Габала (Азербайджан) [URL=http://www.m24.ru/articles/55725]совершил вынужденную посадку в Астрахани из-за дебошира, ударившего стюардессу. В Габалу рейс прибыл с опозданием на семь часов. По факту нарушения Астраханская транспортная прокуратура начала проверку.

