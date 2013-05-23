Более 400 мигрантов задержаны на юго-востоке Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

22 мая на юго-востоке столицы в ходе профилактического мероприятия "Нелегал" задержаны 400 иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники полиции совместно с представителями столичного УФСКН, МЧС России по Москве и ОУФМС России по ЮВАО при силовой поддержке ОМОН ЦСН проверили строительную площадку, расположенную на 8 км МКАД, и огражденную временным металлическим забором территорию на улице Привольной.

В результате проверки в районные отделы полиции доставлены 411 иностранных граждан для установления их личности и проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям, а также законности нахождения на территории нашей страны.

Ими оказались выходцы из республик Таджикистан, Узбекистан и Молдова, на них составлены материалы об административном правонарушении за нарушение правил въезда в Россию.

Как выяснилось, иностранные граждане незаконно проживали в специально-оборудованных нежилых помещениях (бытовках), расположенных на территории проверяемых объектов.

Напомним, ранее в ходе рейда "Нелегальный мигрант" были задержаны 344 человека. Задержанные – в основном граждане республик Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и других государств ближнего зарубежья.

В отношении 66 человек составлены материалы, которые будут переданы в УФМС для принятия решения о привлечении граждан к административной ответственности.