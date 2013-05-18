Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая 2013, 22:51

Происшествия

В центре Москвы задержали около ста болельщиков ЦСКА

На Тверской улице задержаны около ста болельщиков ЦСКА

Вечером в субботу, 18 мая, в центре Москвы за нарушение общественного порядка были задержаны около ста болельщиков ЦСКА.

Как сообщает телеканал "Москва 24", около двух тысяч человек отправились в центр Москвы, на Манежную площадь, чтобы отпраздновать победу армейцев. Убедившись, что там все перекрыто, люди закидали бойцов ОМОНа бутылками и двинулись на Тверскую улицу. У задания мэрии произошла очередная стычка с ОМОНом. Задержаны около ста человек. Они доставлены в различные отделения полиции, решается вопрос о привлечении хулиганов к административной ответственности.

Напомним, сегодня в матче 29-го тура чемпионата России ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с краснодарской "Кубанью". Этот результат позволил клубу досрочно стать чемпионом в премьер-лиги.

Ранее сообщалось о тридцати девяти болельщиках, задержанных после матча ЦСКА - "Кубань" в Химках, где проходила игра.

задержания болельщики

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика