В центре Москвы задержали около ста болельщиков ЦСКА

На Тверской улице задержаны около ста болельщиков ЦСКА

Вечером в субботу, 18 мая, в центре Москвы за нарушение общественного порядка были задержаны около ста болельщиков ЦСКА.

Как сообщает телеканал "Москва 24", около двух тысяч человек отправились в центр Москвы, на Манежную площадь, чтобы отпраздновать победу армейцев. Убедившись, что там все перекрыто, люди закидали бойцов ОМОНа бутылками и двинулись на Тверскую улицу. У задания мэрии произошла очередная стычка с ОМОНом. Задержаны около ста человек. Они доставлены в различные отделения полиции, решается вопрос о привлечении хулиганов к административной ответственности.

Напомним, сегодня в матче 29-го тура чемпионата России ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с краснодарской "Кубанью". Этот результат позволил клубу досрочно стать чемпионом в премьер-лиги.

Ранее сообщалось о тридцати девяти болельщиках, задержанных после матча ЦСКА - "Кубань" в Химках, где проходила игра.