После матча ЦСКА – "Кубань" задержали 39 болельщиков

Фото: ИТАР-ТАСС

Тридцать девять человек были доставлены в полицию после футбольного матча между командами ЦСКА и "Кубань" в подмосковных Химках.

На 24 задержанных были составлены протоколы по статье "появление в общественных местах в состоянии опьянения", на пятерых - по статье "мелкое хулиганство", с десятью правонарушителями проведены профилактические беседы по факту их выбегания на поле после финального свистка, сообщает пресс-служба полиции Московской области.

Отмечается ,что на матче присутствовали 17 тысяч зрителей, из них 150 болельщиков "Кубани". Охрану общественного порядка обеспечивали 1137 сотрудников полиции.

Напомним, игра закончилась со счетом 0:0.