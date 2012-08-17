Московского полицейского осудят за попытку продать пистолет

ИТАР-ТАСС

Столичный сотрудник правоохранительных органов окажется на скамье подсудимых за попытку продать пистолет на Щелковском автовокзале, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По материалам следствия, полицейского отдельного взвода патрульно-постовой службы ОМВД России по району Сокольники задержали на территории автовокзала 29 июня. Правоохранитель пытался продать технически исправный пистолет за 4,5 тысячи рублей.

В отношении 25-летнего старшего сержанта полиции возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в начале августа в Московской области были задержаны полицейские, которые также занимались незаконной торговлей. Дежурный отдела вневедомственной охраны и бывший прапорщик МВД пытались продать коммерсантам спецномера, "мигалки" и vip-пропуска, запрещающие досматривать автомобиль.