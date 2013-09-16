Около 3 тысяч человек задержаны в ходе рейда в столичном метро

Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе рейда по декриминализации столичного метро сотрудники полиции задержали 3,1 тысячи человек. Всего было составлено 564 протокола и возбуждено четыре уголовных дела.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, задержанные были доставлены в отделы полиции. На 350 из них были составлены протоколы о распитии спиртного в общественных местах, 69 - за мелкое хулиганство, а 52 задержанных оказались нелегальными мигрантами.

Кроме того, было возбуждено четыре уголовных дела: два – за незаконный оборот наркотиков, одно – за хранение оружия и еще одно – по "телефонному терроризму".

Рейд прошел 14 и 15 сентября в самом метрополитене и на прилегающих к нему территориях.